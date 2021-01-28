طبيب بعد تلقيه لقاح كورونا بمطروح: نقدر قيمة المصل

قال الدكتور شريف الشناوي، مدير عام الشئون الوقائية ومسئول التطعيمات في مديرية الشئون الصحية بمطروح، إنه بادر بالتطعيم بلقاح كورونا لتحفيز الأطقم الطبية على التطعيم باللقاح، مرددًا: "شرف ليا أني أول الأطقم الطبية بالمحافظة يتم تطعيمه باللقاح".وأشار، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أنه يعرف جيدا قيمة المصل والتطعيم، مؤكدا أنه سيتم تطعيم الأطقم الطبية بالنجيلة تباعًا ثم تطعيم الأطقم الطبية بمستشفى الحميات والصدر، وذلك بعد الإمضاء على إقرار بالموافقة ثم المستشفيات العامة والمركزية.وأكد قائلا: "المصل آمن"، مناشدا المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحمايتهم من احتمالية الإصابة بفيروس كورونا.