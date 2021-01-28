وزيرا النقل والبترول أمام مجلس النواب الأحد المقبل

يواصل مجلس النواب ممارسة دوره الرقابي خلال الجلسات العامة للمجلس الأسبوع المقبل، حيث يشهد المجلس تواجد 10 وزراء على مدار الأسبوع للاستماع إلى البيانات الخاصة بأداء الوزارات بخصوص المواقف التنفيذية لإنجاز برامجهم والخطة المستقبلية.و‏تشهد جلسة يوم الأحد المقبل إلقاء بيان وزير النقل، الفريق كامل الوزير، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان المهندس وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.