ليبيا.. إغلاق حقل السرير النفطي وفرض حظر على الدخول والخروج

أفادت وسائل اعلام ليبية محلية اليوم الخميس، بإغلاق حقل السرير النفطي وفرض حظر على الدخول والخروج منه.يأتي هذا فيما اندلعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في العاصمة الليبية طرابلس، ليل الأربعاء، بين جهازين أمنيين تابعين لحكومة الوفاق.وقالت وسائل إعلام ليبية وحسابات على مواقع التواصل، إن أصوات إطلاق الرصاص جراء الاشتباكات التي استمرت نحو ساعتين، بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب التابع للمجلس الرئاسي (ميليشيا قوة الردع الخاصة سابقا)، وقوات الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية.