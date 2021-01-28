حي غرب مدينة نصر يوقف عددا من أعمال البناء المخالف

أوقف حي غرب مدينة نصر بمحافظة القاهرة، أعمال بناء بدون ترخيص بعزبة العرب شارع كمال سليم متفرع من عمر بن الخطاب، وتم اتخاذ كافة الإجراءات المخالفة وإيداع المعدات في مخازن الحي.كما أوقفت الأجهزة التنفيذية بالحي، أعمال بناء بدون ترخيص بشارع السلام مع شارع سليم بعزبة العرب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وايداع المعدات في مخازن الحي.كما أوقف حي غرب مدينة نصر أعمال بناء مخالفة بناء على توجيهات رئيس الحي، وقامت الأجهزة التنفيذية بالحي بوقف أعمال بناء بدون ترخيص بعزبه العرب وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وايداع المعدات في مخازن الحي.