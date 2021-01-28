«عشمته بسهرة حمراء».. شاب يتهم فتاة و4 أشخاص بسرقته وتهديده

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات مكثفة فى واقعة اتهام شاب لفتاة و4 أشخاص بسرقته، بعد أن تعرف على المتهمة، والتقى بها بشقته، لإقامة علاقة معها، وفوجئ بباقي المتهمين يقتحمون شقته ويهددونه، ويستولون على متعلقاته بمدينة 6 أكتوبر، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا من شاب أفاد فيه بتعرضه للسرقة على يد فتاة و4 أشخاص بمدينة 6 أكتوبر، وذكر أنه تعرف على المتهمة، واتفق معها على لقائه بشقته، لإقامة علاقة معها، وفور وصولها فوجئ بـ4 أشخاص يقتحمن الشقة، يدعون صلتهم بالمتهمة، وهددوه بفضح أمره، واستولوا على متعلقاته وفروا هاربين.تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، ونشاط المتهمين فى ارتكابهم جرائم مشابهة أخرى، وأخطرت النيابة للتحقيق.