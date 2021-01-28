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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

بكين: مطالبة الهند بتوضيح لتقرير بشأن حظر تطبيقات صينية

الخميس 28/يناير/2021 - 12:05 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، قاو فنج، فى إفادة صحفية، إن الصين لاحظت تقريرًا إعلاميًا عن حظر الهند لـ59 تطبيقًا صينيًا، وطلبت من الهند توضيحًا بهذا الشأن.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المتحدث قاو القول: إن الصين تأمل فى أن توفر الهند بيئة أعمال منفتحة وعادلة وغير تمييزية للشركات الصينية.

من ناحية أخرى، تأمل الصين في أن تتمكن أستراليا من اتخاذ المزيد من الخطوات التي تفيد الثقة والتعاون بين البلدين، وتدفع العلاقات الثنائية قدما للعودة إلى مسارها الطبيعى فى أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك في رد من قاو على سؤال حول طلب أستراليا لإجراء محادثات، وكان وزير التجارة الأسترالى قد أرسل فى الآونة الأخيرة رسالة إلى وزير التجارة الصينى.

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