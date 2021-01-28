«The Marksman وSoul» يحققان 600 ألف جنيه خلال أسبوع

تواصل الأفلام الأجنبية الموجودة بالسينمات المصرية تحقيق إيرادات مرتفعة مع تراجع عدد كبير من الأفلام المصرية، جمع فيلما "The Marksman وSoul" إيرادات بقيمة 600 ألف جنيها هذا الأسبوع فقط.و حقق فيلم "The Marksman" إيرادات مرتفعة هذا الأسبوع حيث حقق 380 ألف جنيها، والذي تدور أحداثه في إطار من الحركة والتشويق، حيث يجد مزارع ومربي ماشية على حدود أريزونا نفسه المدافع بشكل غير متوقع عن صبي مكسيكي، ويجد نفسه في صدام مع عصابات جاءت للولايات المتحدة بحثًا عن الصبي.بينما حصد فيلم "Soul "هذا الأسبوع 220 ألف جنيه، ويدور عن معاناة فنان موسيقي من فقدان الشغف، وعندما يتعرض لحادث غريب وتنتقل روحه لجسد آخر، يصبح عليه البحث عن مخرج بمساعدة روح تحاول تذكر الماضي في سبيل العودة لجسده.