الدفاع التركية توافق على تمديد مهمة القوات فى عدن والصومال

وافقت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، بقرار رسمي تم نشره في الجريدة الحكومية، على مد مهمة القوات المسلحة التركية فى خليج عدن وبحر العرب والمياه الإقليمية الصومالية والمناطق المجاورة عام آخر، علاوة على مدها العام الماضي عامًا آخر، وفقًا لما نشره موقع «تي 24».يأتي هذا القرار، على خلفية موافقة البرلمان التركى، على تمديد مهمة القوات العاملة في المناطق المذكورة حتى 10 فبراير 2022، كما ستواصل تنفيذ المهام الموكلة إليها بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والمساهمة في عمليات المجتمع الدولى ضد الإرهاب فى البحار خارج نطاق المياه الإقليمية لدول المنطقة، وفقًا للقرار.