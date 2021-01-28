«دليل سريع لاحتراف بنك المعرفة المصري».. ورشة عمل بجامعة القناة

تنظم لجنة شباب الباحثين بجامعة قناة السويس، سابع ورش العمل التي ستقام إلكترونيًا على برنامج ميكروسوفت تيمز، يوم السبت القادم، في إطار الاستعداد لتنظيم مؤتمر شباب الباحثين الثامن "رؤى مستقبلية.. ما بعد جائحة كورونا"، والذي يقام إلكترونيا بالكامل 6 و7 مارس المقبل، تحت رعاية الدكتور أحمد ذكي حسين متولي، رئيس الجامعة، وبإشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، رئيس لجنة شباب الباحثين والمؤتمر، واشراف تنفيذي الدكتور تامر حسنين حامد، مقرر لجنة ومؤتمر شباب الباحثين الثامن.تقام الورشة تحت عنوان "دليل سريع لاحتراف بنك المعرفة المصري" يحاضر بها الدكتور محمود الخضري المدرس بكلية الصيدلة بجامعة حورس.