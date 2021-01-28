رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«أمهات مصر» تشيد بقرار تدريس الفرنسية بالمدارس الحكومية

الخميس 28/يناير/2021 - 11:50 ص
عبير أحمد
عبير أحمد
ريم محمود
طباعة
قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن تدريس الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية يصب في مصلحة الطلاب ويحقق تكافؤ الفرص مع المدارس الخاصة فيما يخص تدريس اللغات.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن القرار جيد ولكن هناك تخوفات من جانب أولياء الأمور بسبب قلة معلمي اللغة الفرنسية، مطالبين بتوفير عدد كاف من معلمين اللغة الفرنسية بجميع المدارس، وأن يتم إيجاد حل لعجز المعلمين من خلال تخصيص جزء في الموازنة لهذا البند.

وشهدت صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، عبر فيس بوك، جدلا بين الأمهات، فقالت ولي أمر: "مش الأول يوفر مدرسين قبل ما يتفرض تدريس لغه، دا في الثانوي ومفيش معلمين لغه فرنسيه وبيتعدوا علي الأصابع دا غير تحكمهم في الدروس الخصوصيه لأن فيه ضغط عليهم لقلتهم، قبل ما نطلع القرار نستعد له الأول بمعلمين ومنهج".

وأضافت أخري: "هى موجودة من أول أولى إعدادى فى المدارس الحكومية بس ملهاش مدرسين أصلا وبتعتبر مادة نشاط يعنى الولاد كانوا بياخدوا درجاتها بدون حصص ولا امتحانات، المفروض بقى لو حيدرسوها بجد يوفروا لها مدرسين ويبقى لها حصص زيها زى أى مادة مش تبقى كمالة عدد زى باقى مواد النشاط والإسم إضافة مادة جديدة وعبء جديد على ولى الأمر وفرصة للدروس الخصوصية".

بينما ذكرت ثالثة: "القرار يسير فى اتجاه ملحوظ جدا لتكافؤ الفرص بالفعل بين الطلاب وتيسيرا على أولياء أمور الطبقه المتوسطه فى إيجاد مستوى تعليمى لائق وأعلى لأولادهم دون دفع المزيد من الأموال بحثا عنه فى المدارس الخاصه".

كان وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق الشراكة بين مصر، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية، بما يشمل دعم تطوير المناهج والمواد التعليمية الرقمية، وتوفير التدريب اللغوي والتربوي للمعلمين لزيادة كفاءتهم.

موضوعات متعلقة

«اختفاء وجثة طافية».. أسرة مريض كورونا بالسنبلاوين: فجعنا موته الغامض

الزمالك يحسم قرار احتراف مصطفى محمد ويحدد بديله

ضبط القائمين بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر شبكة الإنترنت

الحكومة: لا صحة لحذف 14 مليون مواطن من مستحقى الدعم التموينى

الصور

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

image description

عبدالعال مديرا لإدارة البداري التعليمية بأسيوط

image description

أسيوط تحتفل باليوم الوطني للبيئة بحملة تشجير وغرز شتلات مثمرة

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية الرئيسي بحي شرق

image description

«إيناكتس أسيوط» لأول مرة في نهائيات مسابقة الإعلاميين العرب بدبي

الأكثر قراءة

الزمالك يحسم قرار احتراف مصطفى محمد ويحدد بديله

إصابة بسمة وهبة بشلل عضلى بسبب «حقنة فيلر»

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

مقاطع جنسية شاذة.. تفاصيل صادمة فى تحرش «طبيب الدقى» بفنانين

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم والاسم عبر موقع المصرية للاتصالات

قبل الامتحانات.. معلومات عن بنك المعرفة للمرحلة الثانوية 2021

«بدر الذئب» و«خلية النحل» ظاهرتان فى السماء اليوم

اكتشاف مدينتين عمرهما 4 آلاف عام وسط الصين

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

هكذا احتفت «قصور الثقافة» بذكرى ميلاد عبدالله غيث

مد تلقي مشاركات القومي للسينما حتى 7 فبراير

انطلاق قوافل المسرح المتنقل بقرى شرق الدلتا

صياد فيلم «صغيرة على الحب» فى أول حوار صحفى: السندريلا بكت بسبب قسوة تدريباتى