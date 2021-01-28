سارة خليف تكتب: الفضيلة وسط بين رذيلتين

هناك مقولة يونانية شهيرة تقول إن "الفضيلة وسط بين رذيلتين"، فالشجاعة وسط بين رذيلتي الجبن والتهور، والحب وسط بين الكره والتملك، والكرم وسط بين البخل والتبذير، كذلك متابعة الشأن العام فضيلة بين رذيلتى الانغماس فيه مما يؤثر سلبيًا على الشأن الخاص، والإهمال وعدم الاكتراث الذي سيؤثر بالضرورة بشكل سلبى على الشأن الخاص، لذا فإن الفضيلة هى معيار الاتزان وجوهر الخط المستقيم، والحياد عنها بالزيادة أو النقصان هو عين الاضطراب وجوهر الانحراف والخروج عن القيمة.فأحيانًا تتطلب منا بعض الفيروسات أن نتناول المضاد الحيوى، كونه بات ضروريًا للتخلص من الفيروس، ورغم اضطرارنا لاستخدامه كعلاج، فإننا إذا أفرطنا في استخدامه، تحول من علاج إلى علة، تؤدي إلى أضرار كارثية، تبدأ بنقص المناعة وقد تصل إلى تلف الكلى، أو قد تمتد إلى أجزاء مختلفة من الجسم، والمشكلة هنا لا تقع على عاتق المضاد الحيوى، المتهم البرىء، إلا أن الفاعل الحقيقى والضمير المستتر وتقديره هو: (الإفراط).من الجيد أن نشعر بالمسئولية ونقد الأخطاء، والتحذير من السقطات، فذلك سلوك صحى ومطلوب، إلا أننا أفرطنا فيه إلى حد المبالغة، وتحول النقد إلى تجريح، فتجاوزنا الحد فى الكيف، وأصبحنا نجود فى تعبيراتنا الجارحة سواء للشخص أو للحدث، ونستطيع رصد لإثبات ذلك فى مثال حى نقابلة يوميًا، وهو مواقع التواصل الاجتماعى، التى بدورها تعد مرآة لسلوكياتنا شئنا أم أبينا، ويتم من خلالها تحليل سلوكياتنا على مدار الساعة، والتى نعبر بها عن كل انفعالاتنا عن قضية ما أو ترند قائم، دون أن نأخذ فى اعتبارنا أنه قد يختبئ خلف بعض هذة الانفعالات تراكمات أدت إلى ظهور الكبت النفسى عند البعض فى آلية طرح وجهة نظرهم، لا سيما إن كنا نخوض معركة نحارب فيها قلة الوعي، عن طريق الرقي بالفكر وتعزيز فكرة " تقبل الآخر"، وذلك من خلال وضع معايير وأسس للحدود العامة في التعبير الكلامي أو الفكري أو الروحاني، أولها أن تكون فى حدود الذوق ومقبولة مجتمعيًا.إن الإفراط فى التفاصيل، قد يؤدي بالبعض إلى حد النزاعات، هذا فضلاً إلى أن الذين لا يستطيعون التحكم فى طاقتهم النفسية، خاصة وإن كانوا تحت ضغط نفسى، فإنه عادة ما قد يصدر عن بعضهم بعض الانفعالات الغير سوية، التى تتطلب من الجميع النضج الحياتي، لكي يستطيعوا الحُكم والتفكير وتدوال الأحداث بموضوعية ومنطقية دون إفراط، وأن تحكم الشخص فى مقدار عواطفه وانفعلاته ترجع لمدى تكيفه الاجتماعي مع الأحداث، واستطاعته تقييم الأمر وتحديد الموقف أو الحدث، إلا أننا لا يجب أن نغفل على الصعيد الآخر، القضايا والأحداث التى كان تأثير الجمهور فيها إيجابيًا تجاه الإصلاح، مع الوضع فى الاعتبار أن هناك فرقًا بين ما هو قضية رأي عام وما هو تعدي على الخصوصية، فقد اختلط الاثنان معًا مؤخرًا، خاصة بعد أن تحول الموضوع إلى علاقة طردية بين سرعة انتشار الخبر وكونه قضية رأي عام.إن الاتزان النفسي يحتاج إلى نضج، والنضج لا ينتج إلا عن شخص لديه رؤية شاملة للأمور، ولا يحدث النضج إلا عن طريق معرفة الذات وفهمها وقبولها، ثم العمل على تطويرها، كما أن الاستفادة من التجارب المختلفة والتفاعل مع الظروف الحياتية بصورة موضوعية ومنطقية يمثل ركيزة أساسية للتوازن النفسى، ولا يمكن للتوازن النفسي أن يأتى إلا إذا كان هنالك توافق بين الإنسان ومن حوله، وتدريب النفس وترويضها على القبول بمن حولها، والتكيف مع محيطها.لذا من شيم الحكماء عدم الإفراط أو التفريط، فمن طبائع الأمور، بل ومن سنن الحياة وعلومها أننا كبشر نتأثر بمن حولنا ونؤثر فيهم، لذا عندما نتفاعل تجاههم يجب أن نضع نصب أعيننا الحكمة المذكورة سلفًا، لكي لا نقع فريسة سهلة للتأثر السلبي الناتج عن الانغماس أو عن عدم الاكتراث، فيضيع وقتنا وجهدنا ومالنا كنتيجة منطقية لذلك، وعليه فإن كان الشأن العام أو شأن المحيطين تستلزم المشاركة وجبت علينا المشاركة، وإن كانت لا تستلزم، فمعرفة القليل عنه تكفي، بذلك نكون قد تخطينا عائق الجبن والتهور إذا كنا نتحدث عن شجاعة مطالبين بها، كذلك عائق الكره والتملك إذا كنا مطالبين بالحب، وعائق البخل والإسراف إذا كنا مطالبين بالرشد فى الإنفاق، وبالتبعية تخطى الانغماس والإهمال إذا كنا مطالبين بمعرفة ما يدور حولنا.