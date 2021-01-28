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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

197 ألفا و685 طلب تصالح بـ 681 مليونا و200 ألف جنيه في المنوفية

الخميس 28/يناير/2021 - 11:49 ص
طلب تصالح
طلب تصالح
ولاء القاضى
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كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، أن المحافظة تلقت حتى الآن (197 ألفا و685) طلب للتصالح في مخالفات البناء، بجملة عوائد محصلة (681 مليون و200 ألف جنيه ).

وأكد استمرار تلقي طلبات التصالح من قبل المواطنين بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وتحصيل نسبة الـ 25% من قيمة المخالفة مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين حفاظًا على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون تنفيذ لقرارات مجلس الوزراء بمد فترة التصالح حتى نهاية مارس المقبل 2021.

وقد أشار محافظ المنوفية إلى استمرار أعمال اللجان الفنية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لإجراء المعاينات الميدانية على الطبيعة لاستيفاء كافة الأوراق والنماذج الخاصة بمخالفات البناء وتقنين الأوضاع المخالفة حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.

وأوضح المحافظ أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء دون ترخيص، مشيرًا إلى أن التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وتأكيدًا على هيبة وحقوق الدولة، وأن المبالغ المحصلة سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل لمواطني المنوفية.

وقد أكد محافظ المنوفية أن الدولة تولي اهتماما بملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضى أملاك الدولة لتصحيح الأوضاع المخالفة حفاظًا على حقوق المواطنين، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة اليومية لأعمال لجان التصالح وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين لتحقيق المستهدف.

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