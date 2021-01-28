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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة مكبرة لمكافحة القوارض والحشرات الضارة بالعريش

الخميس 28/يناير/2021 - 11:48 ص
مكافحة القوارض والحشرات
مكافحة القوارض والحشرات
مصطفى دياب
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شنت فرق مكافحة القوارض والذباب والحشرات الضارة، حملة مكبرة فى مدينة العريش، لرش وتعقيم جميع الأحياء بالتبادل فى مدينة العريش بحسب توجيهات الوزارة ومديرية الصحة بشمال سيناء.

وأكد بيان مديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم، قيام وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بالعريش تحت رعاية وكيل وزارة الصحة وإدارة المتوطنة اليوم بتغطية حى إدارى المساعيد بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب وأيضا تغطية المنطقة عند استراحة التطبيقيين، وبرك مياه راكدة أمام محطة بنزين جلبانة بالمساعيد، وأيضا تم تكملة العمل فى برك المياه الراكدة الموجودة فى حى الشرابجة بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض، وذلك استمرارا لعمليات الترصد الحشرى.

وأشار البيان إلى أن ذلك يتم من خلال فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش برئاسة وإشراف المهندس صبحى الفرماوى رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش ومعه أعضاء الفريق كل من: المهندس محمود فايز، المهندسة الهام عايش، والفنيين كمال السيد والسيد السنوسى ومحمد اسماعيل، وسائقين أحمد على خليل ونافذ عبده مسلم.

بدوره قال فتحى عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة أن فريق المكافحة بمسح الشوارع ورفع كافة الأغراض التى يمكن أن تكون مأوى للزواحف وغيرها، والتى غالبا تكون من مخلفات أكوام القمامة فى الآحياء والشوارع الرئيسية والفرعية، وأيضا يتم عمل مسح شامل لكافة المناطق التى تعد بيئة صالحة لنمو اليرقات والطفيليات بالموتور ذات الضغط العالى وبالكمية الكافية لكل المسطحات، مشيرًا إلى أنه جارى استكمال الخطة بالمكافحة فى باقى المناطق والأحياء فى العريش.

وأضاف عثمان أنه يتم أستكمال تنفيذ حملة مكافحة القوارض والزواحف والحيوانات الضارة والحشرات الناقلة للأمراض المعدية، وذلك بالتعاون المستمر مع مجلس مدينة العريش والمجالس الآخرى فى الشيخ زويد وبئر العبد ومناطق الوسط بشمال سيناء.

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