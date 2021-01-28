العثور على طفل حديث الولادة ملقى بمدينة العمال في إمبابة

تجرى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تحرياتها لكشف ملابسات العثور على طفل حديث الولادة بمنطقة إمبابة.بلاغ تلقته الأجهزة بقسم شرطة إمبابة، أفاد بعثور الأهالي على طفل حديث الولادة ملفوفا في بطانية وملقى بمنطقة مدينة العمال.وعلى الفور شكل اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم بإلقاء الطفل.وشرحت التحريات أن الطفل حديث الولادة منذ أيام قليلة، وفى حالة صحية مستقرة، وتحرر المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.