ضبط تحويلات نقد أجنبي قيمتها 23 مليون جنيه في المنيا

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تحويلات بالنقد الأجنبي بقيمة 23 مليون جنيه في المنيا.أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة مطاى – بمحافظة المنيا) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصري، بالإضافة إلى توفير العملات الأجنبية للتجار والمستوردين بنطاق محافظة المنيا على أن يقوموا بإيداع ما يقابلها بالجنيه المصري بحسابه بأحد البنوك مستفيدًا من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وقد بلغت حصيلة نشاطه المؤثم في الاتجار بالنقد الأجنبي خلال ثلاث أعوام طبقًا للفحص المستندي (23 مليون جنيه مصري).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.