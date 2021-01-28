شاب ينتحر في الإسماعيلية.. والنيابة تحقق

أقدم شخص على الانتحار بقرية سرابيوم التابعة بمدينة فايد بالإسماعيلية، بشنق نفسه داخل منزله.وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بالعثور على شاب مشنوقًا ومعلقًا بسقف حجرته.وعلى الفور، انتقل ضباط البحث الجنائي بمركز شرطة فايد لفحص البلاغ، وتبين وجود جثة لشخص يُدعى «أحمد م. أ.»، 18 سنة، مشنوق بحبل يتدلى من سقف المنزل.تحفظت الشرطة على الجثمان، وحررت محضر بالواقعة، وشكلت المباحث فريقًا لمعرفة تفاصيل الواقعة، مدى وجود جريمة من عدمها في الواقعة، فيما انتقلت النيابة لمعاينة الجثة، وتواصل التحقيق في الواقعة.