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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شاب ينتحر في الإسماعيلية.. والنيابة تحقق

الخميس 28/يناير/2021 - 11:44 ص
شنق نفسه
شنق نفسه
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أقدم شخص على الانتحار بقرية سرابيوم التابعة بمدينة فايد بالإسماعيلية، بشنق نفسه داخل منزله.

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بالعثور على شاب مشنوقًا ومعلقًا بسقف حجرته.

وعلى الفور، انتقل ضباط البحث الجنائي بمركز شرطة فايد لفحص البلاغ، وتبين وجود جثة لشخص يُدعى «أحمد م. أ.»، 18 سنة، مشنوق بحبل يتدلى من سقف المنزل.

تحفظت الشرطة على الجثمان، وحررت محضر بالواقعة، وشكلت المباحث فريقًا لمعرفة تفاصيل الواقعة، مدى وجود جريمة من عدمها في الواقعة، فيما انتقلت النيابة لمعاينة الجثة، وتواصل التحقيق في الواقعة.

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