كيف يستعيد مصابو كورونا حاستي الشم والتذوق؟ طبيب يجيب

الأسباب



مضاعفات فقد حاستي الشم والتذوق



العلاج



يشتكي كثيرون بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد من فقدانهم حاسة الشم، مما يسبب لهم ازعاجا لانها من أهم حواس الإنسان، يؤدي فقدها إلى فقد حاسة التذوق أيضا، ويتحدث للدستور الدكتور أحمد رؤوف استشاري الأنف والاذن والحنجرة عن علاج لفقدان حاستى الشم والتذوق.- التهابات فيروسية في الأنف والمجاري التنفسية العليا مثل الزكام والرشح.- حساسية الأنف التى قد تسبب فقدان حاسة الشم مؤقتًا.- التهابات الجيوب الأنفية الحادة والمتكررة.- انحراف الحاجز الأنفي.- وجود لحميات أو أورام داخل الأنف.وقد تكون أسباب فقدان حاسة الشم والتذوق لها علاقة بعصب الشم أو عصب خلوي في الدماغ، كما أن هناك مشاكل صحية تؤثر مثل أمراض الغدة الدرقية، الكلى والكبد، فضلًا عن بعض الأدوية التي قد تكون من أعراضها الجانبية فقدان حاستي الشم والتذوق.قد يفقد المصابون بفقدان حاستي الشم والتذوق الشهية مما يؤدي إلى سوء التغذية ونقص كبير في الوزن، ويجب أن يكونوا حذرين عند تخزين الطعام لأننا قد نواجه مشكلة في اكتشاف الأطعمة الفاسدة.يعتمد علاج فقد حاستي الشم والتذوق على تحديد السبب، فإذا كان له علاقة بالأنف كالحساسية والالتهابات، يكون العلاج بإستخدام البخاخات التي تحتوي على كورتيزون أو غسول الأنف، فتساعد على عودة حاسة الشم.وإذا كان الشخص يعاني من وجود لحميات أو انحراف في الحاجز الأنفي، يجب إجراء عملية جراحية عاجلة، أما إذا كان السبب له علاقة بعصب الشم أو الدماغ، فيكون العلاج بأدويية تحتوي على نسبة عالية من الكورتيزون.وهناك بعض المشروبات العطرية التي يجب تناولها يوميا بصورة كبيرة مثل الينسون العادي، القسط الهندي، الينسون النجمة، الزعتر، النعناع الاخضر والحلبة.