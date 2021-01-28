رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

كيف يستعيد مصابو كورونا حاستي الشم والتذوق؟ طبيب يجيب

الخميس 28/يناير/2021 - 12:09 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
سلمى بدر
طباعة
يشتكي كثيرون بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد من فقدانهم حاسة الشم، مما يسبب لهم ازعاجا لانها من أهم حواس الإنسان، يؤدي فقدها إلى فقد حاسة التذوق أيضا، ويتحدث للدستور الدكتور أحمد رؤوف استشاري الأنف والاذن والحنجرة عن علاج لفقدان حاستى الشم والتذوق.

الأسباب
- التهابات فيروسية في الأنف والمجاري التنفسية العليا مثل الزكام والرشح.
- حساسية الأنف التى قد تسبب فقدان حاسة الشم مؤقتًا.
- التهابات الجيوب الأنفية الحادة والمتكررة.
- انحراف الحاجز الأنفي.
- وجود لحميات أو أورام داخل الأنف.

وقد تكون أسباب فقدان حاسة الشم والتذوق لها علاقة بعصب الشم أو عصب خلوي في الدماغ، كما أن هناك مشاكل صحية تؤثر مثل أمراض الغدة الدرقية، الكلى والكبد، فضلًا عن بعض الأدوية التي قد تكون من أعراضها الجانبية فقدان حاستي الشم والتذوق.

مضاعفات فقد حاستي الشم والتذوق
قد يفقد المصابون بفقدان حاستي الشم والتذوق الشهية مما يؤدي إلى سوء التغذية ونقص كبير في الوزن، ويجب أن يكونوا حذرين عند تخزين الطعام لأننا قد نواجه مشكلة في اكتشاف الأطعمة الفاسدة.

العلاج
يعتمد علاج فقد حاستي الشم والتذوق على تحديد السبب، فإذا كان له علاقة بالأنف كالحساسية والالتهابات، يكون العلاج بإستخدام البخاخات التي تحتوي على كورتيزون أو غسول الأنف، فتساعد على عودة حاسة الشم.

وإذا كان الشخص يعاني من وجود لحميات أو انحراف في الحاجز الأنفي، يجب إجراء عملية جراحية عاجلة، أما إذا كان السبب له علاقة بعصب الشم أو الدماغ، فيكون العلاج بأدويية تحتوي على نسبة عالية من الكورتيزون.

وهناك بعض المشروبات العطرية التي يجب تناولها يوميا بصورة كبيرة مثل الينسون العادي، القسط الهندي، الينسون النجمة، الزعتر، النعناع الاخضر والحلبة.

موضوعات متعلقة

«الغيرة السبب».. الأمن يكشف مفاجأة فى وفاة طالبة وتسمم 5 أخريات

لوزنها الزائد.. طفلة تشنق نفسها فى الجيزة

ضبط القائمين بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر شبكة الإنترنت

الدليل على ملابسها.. تفاصيل محاولة اغتصاب فنانة داخل شقتها بالجيزة

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية الرئيسي بحي شرق

image description

«إيناكتس أسيوط» لأول مرة في نهائيات مسابقة الإعلاميين العرب بدبي

image description

«التضامن» و«الهلال الأحمر» تهنئان مديرية أمن دمياط بعيد الشرطة

image description

تحسن 2150 حالة عزل منزلي وتحويل 115 للمستشفيات بالدقهلية

image description

تأهيل مستشفى الصدر بالفيوم لعزل مصابي كورونا (صور)

الأكثر قراءة

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

لوزنها الزائد.. طفلة تشنق نفسها فى الجيزة

حقيقة اتهام اليوتيوبر أحمد حسن لفتاة باستدراجه إلى شقتها بالهرم

الدليل على ملابسها.. تفاصيل محاولة اغتصاب فنانة داخل شقتها بالجيزة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

قبل الامتحانات.. معلومات عن بنك المعرفة للمرحلة الثانوية 2021

«بدر الذئب» و«خلية النحل» ظاهرتان فى السماء اليوم

اكتشاف مدينتين عمرهما 4 آلاف عام وسط الصين

دمية من الصوف لبيرني ساندرز تجمع 40 ألف دولار لجمعية خيرية

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

انطلاق قوافل المسرح المتنقل بقرى شرق الدلتا

صياد فيلم «صغيرة على الحب» فى أول حوار صحفى: السندريلا بكت بسبب قسوة تدريباتى

اليوم.. حفل إطلاق كتاب «استديو الممثلين» للفنان حسام داغر

اليوم.. افتتاح معرض «حقول السماء» للفنان إبراهيم خطاب