تايلاند تخفض توقعات النمو الاقتصادي لعام 2021 بسبب كورونا

خفضت وزارة المالية التايلندية توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2021 إلى 2.8% مقابل 4.5% في توقعات نشرت في أكتوبر، مع الأخذ في الاعتبار عودة تفشي فيروس كورونا وإجراءات التحفيز الحكومية الجديدة.وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن خفض التوقعات اليوم الخميس جاء في أعقاب تحذيرات مماثلة حديثة من أن تايلاند تواجه مخاطر هبوط: حيث أشار البنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الخاصة به، وهي 3.2% هذا العام قد تحتاج إلى خفض.كما خفض صندوق النقد الدولي حديثا توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 لتايلاند إلى 2.7%، مقابل 4% في توقعات سابقة.وقالت كولايا تانتيتميت، القائمة بأعمال رئيس مكتب السياسة المالية، "إن تأثير موجة جديدة من تفشي الفيروس يضر بالاقتصاد هذا العام ويساهم في المراجعة التنازلية لإجمالي الناتج المحلي لعام 2021"، مضيفة أن السبب الرئيسي وراء الخفض هو الانخفاض المتوقع في وصول السائحين.