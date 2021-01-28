استمرار فتح البوغاز في أول أيام «نوة الكرم» بالإسكندرية
الخميس 28/يناير/2021 - 11:41 ص
الإسكندرية - مصطفى فتحي:طباعة
أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، عن استمرار فتح البوغاز، على الرغم من سقوط أمطار متوسطة على أرجاء المحافظة، بالتزامن مع بداية نوة الكرم التي تستمر لمدة 7 أيام.
ومن جانبه وجه الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، باستمرار متابعة الرصدات الجو مائية تحسبا لأي تقلبات جوية قد تستدعي لإعادة غلق البوغاز، وذلك حفاظًا على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية منعًا لوقوع أي حوادث أو تأثيرات سلبية.
وتشهد محافظة الإسكندرية، سقوط أمطار، وذلك بالتزامن مع بداية نوة الكرم التي بدأت اليوم وتستمر لمدة 7 أيام متواصلة، واستعدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، من خلال رفع درجة الاستعدادت وانتشار السيارات والبدالات على مستوى المحافظة بالكامل، وذلك بالتزامن مع التنسيق الكامل مع كل أجهزة المحافظة.
وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن العمل مستمر على مدى الساعة لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار، مشيرا إلى تمركز عدد من السيارات التى يتم الدفع بها خلال النوة نحو ١٢٠ سيارة وبدالة يتم تمركزهم بجميع الشوارع إلى حين انتهاء النوة.
فيما رفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة.
وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وعدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق،وعدم الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق،وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.
ومن جانبه وجه الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، باستمرار متابعة الرصدات الجو مائية تحسبا لأي تقلبات جوية قد تستدعي لإعادة غلق البوغاز، وذلك حفاظًا على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية منعًا لوقوع أي حوادث أو تأثيرات سلبية.
وتشهد محافظة الإسكندرية، سقوط أمطار، وذلك بالتزامن مع بداية نوة الكرم التي بدأت اليوم وتستمر لمدة 7 أيام متواصلة، واستعدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، من خلال رفع درجة الاستعدادت وانتشار السيارات والبدالات على مستوى المحافظة بالكامل، وذلك بالتزامن مع التنسيق الكامل مع كل أجهزة المحافظة.
وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن العمل مستمر على مدى الساعة لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار، مشيرا إلى تمركز عدد من السيارات التى يتم الدفع بها خلال النوة نحو ١٢٠ سيارة وبدالة يتم تمركزهم بجميع الشوارع إلى حين انتهاء النوة.
فيما رفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة.
وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وعدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق،وعدم الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق،وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.