استمرار فتح البوغاز في أول أيام «نوة الكرم» بالإسكندرية

أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، عن استمرار فتح البوغاز، على الرغم من سقوط أمطار متوسطة على أرجاء المحافظة، بالتزامن مع بداية نوة الكرم التي تستمر لمدة 7 أيام.ومن جانبه وجه الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، باستمرار متابعة الرصدات الجو مائية تحسبا لأي تقلبات جوية قد تستدعي لإعادة غلق البوغاز، وذلك حفاظًا على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية منعًا لوقوع أي حوادث أو تأثيرات سلبية.وتشهد محافظة الإسكندرية، سقوط أمطار، وذلك بالتزامن مع بداية نوة الكرم التي بدأت اليوم وتستمر لمدة 7 أيام متواصلة، واستعدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، من خلال رفع درجة الاستعدادت وانتشار السيارات والبدالات على مستوى المحافظة بالكامل، وذلك بالتزامن مع التنسيق الكامل مع كل أجهزة المحافظة.وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن العمل مستمر على مدى الساعة لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار، مشيرا إلى تمركز عدد من السيارات التى يتم الدفع بها خلال النوة نحو ١٢٠ سيارة وبدالة يتم تمركزهم بجميع الشوارع إلى حين انتهاء النوة.فيما رفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة.وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر ‏واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وعدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق،وعدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق،وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.