محافظة القاهرة تواصل أعمال «باكيات» أسواق شارع الخمسين

واصلت محافظة القاهرة، خطتها لرفع كفاءة الأسواق بجعلها حضارية لتواكب روح التطويرات التي تقوم بها المحافظة، حسب الخطة الموضوعة والتكليفات الرئاسية بخلق أسواق حضارية.واقتربت محافظة القاهرة بالانتهاء من مشروع انشاء 100 باكية بشارع الخمسين بجوار الورش بحي البساتين، والذي جاء بهدف لنقل أصحاب باكيات مساكن اطلس من أماكنهم لشارع الخمسين، لعمل نزلة من الطريق الدائري.وجاءت "الباكيات" بتشطيبات سوبر لوكس، ودورات مياه فاخرة، وطرق واسعة لدخول سيارات النقل الثقيل للورش الجديدة.كان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قد أعلن عن إنشاء أسواق حضارية في عام 2021، حسب خطة المحافظة والتكليفات الرئاسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين.