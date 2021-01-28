بعد الحكم بسجنها 12 شهرا.. أبرز المعلومات عن دنيا بطمة

قضت محكمة الاستئناف في مدينة مراكش، صباح أمس الأربعاء، بالسجن النافذ في حق الفنانة المغربية دنيا بطمة لمدة 12 شهرا، وذلك على خلفية متابعتها في قضية ابتزاز المشاهير التي تعرف إعلاميا بـ"حمزة مون بيبي".وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد قضت، في 30 يوليو 2020، بالسجن 8 أشهر حبسا نافذا في حق بطما، قبل أن تصدر استئنافية مراكش، صباح أمس الأربعاء، حكمها بإضافة 4 أشهر نافذة، لتصل المدة السجنية النافذة لـ12 شهراوتم إصدار هذا الحكم في حق دنيا بطما، في إطار متابعتها بتهم المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وأدينت ببث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركةوفي هذا السياق نرصد أبرز المعلومات عنها:1 - دنيا بطمة مواليد 1 أبريل 1991.2- مغنية مغربية.3- سليلة عائلة بطمة الفنية المعروفة بالمغرب.4- ابنة الفنان حميد بطما أخ الراحل العربي بطما أحد مؤسسي الفرقة المغربية الأسطورية ناس الغيوان، والراحل محمد بطمة أحد رموز المجموعة الغنائية الشهيرة المشاهب.5- لقبها السوبر ستار راغب علامة بأميرة "أراب آيدول" عند مشاركتها في النسخة العربية الأولى من برنامج المسابقات الغنائي العالمي "أراب آيدول"، حيث حصلت على المرتبة الثانية.6- شاركت في برنامج "Studio 2M" من أشهر البرامج لاكتشاف الأصوات في المغرب.7- أنهت دراستها في مجال السياحة قبل مشاركتها في البرنامج الشهير عرب ايدول عام 2011 البرنامج الذي نافست من خلاله على اللقب لتحتل المرتبة الثانية،.8- رغم خسارتها أمام المتسابقة المصرية كارمن سليمان، فقد أبهرت العالم العربي بحنجرتها الذهبية ودقة أدائها لأغاني النجوم، ونالت تقدير أعضاء لجنة التحكيم التي ضمت كل من الفنان اللبناني راغب علامة والإماراتية أحلام والموزع الموسيقي المصري حسن الشافعي.9- كما أثارت إعجاب المتتبعين، منذ انطلاق المسابقة التي بثتها قناة إم بي سي.