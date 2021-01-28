إصابة نائبة رئيس بلغاريا بكورونا

أعلنت الرئاسة في بلغاريا، اليوم الخميس، إصابة نائبة الرئيس البلغاري إليانا يوتوفا بفيروس كورونا المستجد.وأشار المكتب الصحفي الرئاسي إلى أن نتيجة اختبار الكشف عن كورونا الخاص بإليانا جاءت إيجابية إلا أنها في حالة عامة جيدة مع أعراض خفيفة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية.وأوضحت الرئاسة أنه تم إجراء اختبارات الكشف عن الإصابة بالفيروس للمقربين لها وجاءت جميعها سلبية، كما تم إجراء اختبار للرئيس البلغاري رومين راديف وجاءت نتيجته سلبية، وكانت آخر مرة التقى فيها ردايف مع إليانا في 20 يناير الجاري، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير المباني وضمان حسن سير عمل المؤسسة الرئاسية.