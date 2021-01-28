وكيل صحة الدقهلية يتقدم الأطقم الطبية لتلقي لقاح كورونا (فيديو)

تقدم الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الصفوف الأولى للأطقم الطبية لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد بمستشفى العزل بتمى الأمديد.وأوضح مكي أن مشاركته لتلقي اللقاح جاءت لبث الطمأنينة داخل الأطقم الطبية والمواطنين، مؤكدا أن لقاح كورونا المستجد أمن 100%؜.وأشار وكيل صحة الدقهلية إلى أن قوام مستشفى العزل بتمى الأمديد 438 تم إعطاء اللقاح لما يقرب من 200 فرد من الأطقم الطبية بمستشفى العزل، موضحا أنه بعد الانتهاء من تطعيم مستشفى العزل سيبدأ إعطاء اللقاح لمستشفيات الصدر والحميات باعتبارها خط المواجهة الأمامي لفيروس كورونا.