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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل صحة الدقهلية يتقدم الأطقم الطبية لتلقي لقاح كورونا (فيديو)

الخميس 28/يناير/2021 - 11:38 ص
تلقي لقاح كورونا
تلقي لقاح كورونا
الدقهلية : عمرو الحوتى
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تقدم الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الصفوف الأولى للأطقم الطبية لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد بمستشفى العزل بتمى الأمديد.

وأوضح مكي أن مشاركته لتلقي اللقاح جاءت لبث الطمأنينة داخل الأطقم الطبية والمواطنين، مؤكدا أن لقاح كورونا المستجد أمن 100%؜.

وأشار وكيل صحة الدقهلية إلى أن قوام مستشفى العزل بتمى الأمديد 438 تم إعطاء اللقاح لما يقرب من 200 فرد من الأطقم الطبية بمستشفى العزل، موضحا أنه بعد الانتهاء من تطعيم مستشفى العزل سيبدأ إعطاء اللقاح لمستشفيات الصدر والحميات باعتبارها خط المواجهة الأمامي لفيروس كورونا.

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