رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السيد صالح مديرًا لبرامج السيرة بإذاعة القرآن الكريم بحكم قضائي

الخميس 28/يناير/2021 - 11:38 ص
المحكمة الإدارية
المحكمة الإدارية العليا
سارة الوردانى
طباعة
قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نقل الإذاعي السيد صالح، ابن محافظة الشرقية، وأحد أعلام إذاعة القرآن الكريم إلى درجة كبير مذيعين، وعودته للعمل مديرا عاما لبرامج السيرة وعلوم السنة بإذاعة القرآن الكريم.

وقال الإذاعى السيد صالح، إنه صدر الحكم بعودته للعمل بدرجة مديرا عاما لبرامج السيرة وعلوم السنة بإذاعة القرآن الكريم بالقاهرة، وهى الدرجة التى تم تعيينه عليها قبل إسناد رئاسة إذاعة القرآن الكريم له، كما قضت المحكمة بإلزام الجهة الإدارية بدفع 15 ألف جنيه له تعويضا عن الأضرار التى لحقت به ماديا ومعنويا.

يذكر بن السيد صالح من مواليد قرية العلوية دائرة مركز الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وحصل على درجة البكالوريوس فى الإعلام من جامعة القاهرة عام 1988، ثم إلتحق بالإذاعة مقدمًا للبرامج فى 1992 ثم مذيعًا 1997، تم تعيينه رئيسًا لشبكة القرآن الكريم في عام2016 25، وقدم " مجموعة من البرامج منها قطوف من حدائق الإيمان -كلمات الرحمن-علوم السنة- الإنسان والبيئة المجددون في الإسلام - سهرة مع القرآن- بيان للناس- كتاب مكنون- قراء وقراءات- في رحاب آل البيت.

وأكد أنه قد تعرض لمؤامرة إخوانية للإطاحة به من رئاسة الإذاعة، بعد أن قام بفصل بعض العناصر المحسوبة على التيار الإخوانى من العمل، حتى قضت المحكمة بعودته لمكانه.

موضوعات متعلقة

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

حقيقة اتهام اليوتيوبر أحمد حسن لفتاة باستدراجه إلى شقتها بالهرم

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

الأرصاد تحذر من منخفض جوي: الطقس سيكون شديد البرودة

الصور

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

image description

عبدالعال مديرا لإدارة البداري التعليمية بأسيوط

image description

أسيوط تحتفل باليوم الوطني للبيئة بحملة تشجير وغرز شتلات مثمرة

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية الرئيسي بحي شرق

الأكثر قراءة

إصابة بسمة وهبة بشلل عضلى بسبب «حقنة فيلر»

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

الزمالك يحسم قرار احتراف مصطفى محمد ويحدد بديله

غدًا.. سقوط أمطار على القاهرة ومدن القناة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم والاسم عبر موقع المصرية للاتصالات

قبل الامتحانات.. معلومات عن بنك المعرفة للمرحلة الثانوية 2021

«بدر الذئب» و«خلية النحل» ظاهرتان فى السماء اليوم

اكتشاف مدينتين عمرهما 4 آلاف عام وسط الصين

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

بامتياز.. «العالى للنقد الفنى» يمنح الماجستير للباحثة مارجريت مجدى

«بيت الفن» يفتح باب التقدم لورشة الكتابة الإبداعية

هكذا احتفت «قصور الثقافة» بذكرى ميلاد عبدالله غيث

مد تلقي مشاركات القومي للسينما حتى 7 فبراير