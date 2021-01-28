السيد صالح مديرًا لبرامج السيرة بإذاعة القرآن الكريم بحكم قضائي

قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نقل الإذاعي السيد صالح، ابن محافظة الشرقية، وأحد أعلام إذاعة القرآن الكريم إلى درجة كبير مذيعين، وعودته للعمل مديرا عاما لبرامج السيرة وعلوم السنة بإذاعة القرآن الكريم.وقال الإذاعى السيد صالح، إنه صدر الحكم بعودته للعمل بدرجة مديرا عاما لبرامج السيرة وعلوم السنة بإذاعة القرآن الكريم بالقاهرة، وهى الدرجة التى تم تعيينه عليها قبل إسناد رئاسة إذاعة القرآن الكريم له، كما قضت المحكمة بإلزام الجهة الإدارية بدفع 15 ألف جنيه له تعويضا عن الأضرار التى لحقت به ماديا ومعنويا.يذكر بن السيد صالح من مواليد قرية العلوية دائرة مركز الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وحصل على درجة البكالوريوس فى الإعلام من جامعة القاهرة عام 1988، ثم إلتحق بالإذاعة مقدمًا للبرامج فى 1992 ثم مذيعًا 1997، تم تعيينه رئيسًا لشبكة القرآن الكريم في عام2016 25، وقدم " مجموعة من البرامج منها قطوف من حدائق الإيمان -كلمات الرحمن-علوم السنة- الإنسان والبيئة المجددون في الإسلام - سهرة مع القرآن- بيان للناس- كتاب مكنون- قراء وقراءات- في رحاب آل البيت.وأكد أنه قد تعرض لمؤامرة إخوانية للإطاحة به من رئاسة الإذاعة، بعد أن قام بفصل بعض العناصر المحسوبة على التيار الإخوانى من العمل، حتى قضت المحكمة بعودته لمكانه.