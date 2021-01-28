الاتحاد الأوروبي يرحب بالتمديد الأمريكي-الروسي لمعاهدة «ستارت»

رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، باتفاق الولايات المتحدة وروسيا على تمديد العمل بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت الجديدة" لمدة خمس سنوات أخرى.وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للسياسة الخارجية بيتر ستانو، إن الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق الولايات المتحدة وروسيا على تمديد فترة معاهدة ستارت الجديدة لتخفيض الأسلحة الاستراتيجية لمدة خمس سنوات أخرى، مشددا على أن المعاهدة الجديدة تعتبر مساهمة مهمة على صعيد الأمن الدولي والأوروبي، من خلال الحد من المنافسة وتعزيز الاستقرار والثقة بين الدولتين.وأضاف ستانو، أن الاتحاد الأوروبي يدعو موسكو وواشنطن إلى العمل على زيادة خفض ترسانتيهما النوويتين.. بروكسل تشيد بالحوار بين الولايات المتحدة وروسيا حول معاهدة ستارت الجديدة، معتبرة المفاوضات بين الطرفين خطوة مهمة لمستقبل المعاهدة والتوصل إلى إجراءات جديدة محتملة للحد من التسلح وللحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي.ولفت ستانو إلى أن الاتحاد الأوروبي يشدد على أن واشنطن وموسكو تتحملان مسؤولية كبيرة في مجال الحد من التسلح ونزع السلاح النووي، باعتبارهما من بين أكبر الدول المالكة لأكبر المخزونات النووية في العالم.