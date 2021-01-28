الصين تتهم واشنطن بتسييس تحقيق الصحة العالمية بشأن كورونا

اتهمت الصين الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن بالسعي "لتسييس" التحقيق المعني بتتبع منشأ فيروس كورونا المستجد، فيما غادر خبراء من منظمة الصحة العالمية الفندق في مدينة ووهان الصينية، حيث أمضوا حجرا صحيا استمر أسبوعين، قبل بدء تحقيقهم الميداني في الصين لتحديد مصدر فيروس كورونا المستجد.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان للصحافيين إن الصين تأمل أتتمكن الولايات المتحدة من "احترام الوقائع والعلم، احترام العمل الشاق لفريق الخبراء التابع لمنظمة الصحة العالمية" والسماح لهم بالعمل "بعيدا عن تدخل سياسي"، وفقا لقناة "العربية" الاخبارية.وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قالت الأربعاء إن واشنطن "ستقيّم مصداقية تقرير التحقيق عند انتهائه".وغادر خبراء من منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، الفندق في مدينة ووهان الصينية حيث أمضوا حجرا صحيا استمر أسبوعين، قبل بدء تحقيقهم الميداني في الصين لتحديد مصدر فيروس كورونا المستجد.