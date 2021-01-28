مواعيد إعادة برنامج أنت مين.. وتصريحات الفنانة سمية الخشاب عقب خلع قناع شهرزاد





مواعيد إعادة برنامج أنت مين 2021





شهدت الحلقة 8 من برنامج المنوعات العالمي أنت مين الذي يعرض الساعة 8:30 مساء كل أربعاء على شاشة فضائية MBC منذ أواخر شهر نوفمبر الماضي مفاجأة كبرى عقب كشف الفنانة سمية الخشاب القناع عن شخصية شهرزاد عقب إخفاق هيئة المحققين في معرفة شخصيتها الحقيقية، ويعاد عرض البرنامج الساعة 2 صباحا بتوقيت مصر والأردن وفلسطين وسوريا.





برنامج أنت مين The Masked Singer





تقوم فكرة البرنامج على استضافة 12 ضيفا من مجالات مختلفة، ويتخفى بلبس ماسك للوجه والجسم تخفي هويتهم، ويقومون بأداء استعراضات وأغاني على خشبة المسرح ويقوم هيئة التحكيم المكونة من 4 فنانين هم الفنان حسن الرداد والفنان قصي خولي والفنان مهند المحمدي والفنانة نسرين عبد النور والجمهور بتخمين شخصية الضيف عقب طرح بعض الأسئلة عليه والإجابة عليها دون تفاصيل توضح الشخصية.





تصريحات الفنانة سمية الخشاب عقب خلع قناع شهرذاد





كثير من جمهور برنامج المنوعات The Masked Singer يبحث عن مواعيد إعادة برنامج أنت مين لمشاهدة تصريحات الفنانة سمية الخشاب قناع شهرذاد والتي أكدت أنها استمتعت بالمشاركة في البرنامج لكون فكرته مختلفة ومميزة حيث اختارت الشخصية بناء على الصفات المشتركة بينهما من الرقة والأنوثة فشهرزاد تحمل ملامح مميزة ورقيقة وفي نفس الوقت امرأة جريئة قوية لا تنكسر.





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احتلتالذي يعرض على شاشة فضائية MBC أعلى نسب مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل في الساعات القليلة الماضية خاصة عقب كشف الفنانة سمية الخشاب القناع عن شخصية شهرزاد في الحلقة 8، لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي مواعيد عرض البرنامج.