تحرير 30 مخالفة عدم ارتداء كمامات بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهى والكافيهات والمحلات التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.ونفذت الوحدات المحلية بمركزي دمنهور وكوم حمادة عدة حملات مرورية، أسفرت عن تحرير 30 مخالفة عدم ارتداء كمامات بكوم حمادة، وغلق وتشميع مقهى بدون ترخيص بشارع أحمد زويل بدمنهور.تم تحرير المحاضر اللازمة، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.