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رئيس التحرير التنفيذي
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تزامنا مع مبادرة«شتي في مصر».. أفضل 9 معالم سياحية بطابا

الخميس 28/يناير/2021 - 11:51 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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بعد مبادرة «شتي في مصر» والتي أطلقتها وزارتا السياحة والآثار والطيران المدني، لتشجيع السياحة الداخلية، والاستمتاع بالطبيعة الخلابة والجو المشمس وبمشاهدة المعالم الأثرية والتعرف على الحضارة المصرية العريقة، نصحبكم إلي طابا التي يطلق عليها جنة الله علي الأرض لرصد أهم معالمها السياحية، ويمكن زيارتها خلال الشتاء.


١- جزيرة فرعون طابا
جزيرة مرجانية تتميز بإطلالة ساحرة وقيمة تاريخية عريقة منذ عهد الفراعنة يتيح موقعها الفريد رؤية حدود كل من مصر والأردن والسعودية وفلسطين من خلال الوقوف فى أعلى أجزائها وتحتوي الجزيرة على أحد أهم المعالم الإسلامية القديمة بسيناء وهى قلعة “صلاح الدين”.


٢- قلعة زمان
تعد المكان المثالي للإسترخاء والسباحة في المسبح الحجرى الطبيعى، مشيدة باستخدام الأحجار من الجبال، أما المقاعد فهى من الخشب المعاد تدويره، كما أن النجف أيضًا مصنوع من الزجاج المعاد تدويره يدويًا والأرضيات مكونة من الحصوات الطبيعية لتشعرك الأجواء وكأنك تتواصل مع الطبيعة بطريقة غير مباشرة.

٣- متحف طابا
أحد أهم الأماكن الأثرية التى تعتمد عليها السياحة في طابا، يضم إرثًا تاريخى ضخم لشبه الجزيرة السيناوية بدءًا من عصر الفراعنة حتى العصر الحديث.


٤- الوادي الملون
الوادى الملون هو أحد المتاهات الطبيعية الموجودة فى طابا كما أنها دليل حى على أن الطبيعة قد تنتج أعجوبة بحق حيث أن تلك المتاهة مكونة من الصخور الملونة التى يصل ارتفاعها تقريبًا إلى 40 متر.

٥- خليج فيورد
يعتبر من أفضل الأماكن الطبيعية المليئة بالسحر والجمال على أرض طابا، فقد اعتبرها البعض من شدة الجمال معجزة ربانية وآية تضم عدة ممرات جبلية وكهوف ووديان مثل: وادى الصوانة والزلجة ونخيل وعين خضرة ووادى وتير.


٦- محمية طابا
أحد أهم المعالم السياحية فى مدينة طابا حيث يوجد بها كل من المناظرالطبيعية الخلابة والشواطئ الرائعة والحيوانات النادرة المهددة بالإنقراض، فضلًا عن وجود عدد من المواقع الأثرية التى يعود تاريخها إلى أكثر من 5 آلاف سنة.

٧- ووتر ورلد طابا
يعتبر من أشهر مراكز الغوص التى تدار بواسطة شركة سيناء للخدمات القابضة وهما من أكثر الأماكن الحيوية الموجودة فى طابا والتى يجب زيارتها خاصة وإن كنت تفضل ممارسة الأنشطة بصفة دائمة.


٨ ـ أشهر المطاعم في طابا
توجد عديد من المطاعم التى تمثل وجهة مُحببة للسياح.

٩- كهف الملح
يعتبر كهف الملح مكان استشفائى من الدرجة الأولى لأن الملح يحتوى على عناصر تساعد على الشفاء مثل البروم واليود والحديد والمغنيسيوم، تساعد رواسب الملح الكلسية والبلورات الملحية المستخرجة من صحراء مصر الغربية على حل الكثير من المشاكل الصحية مثل أمراض القلب ومشاكل الجهاز التنفسى والهضمى واضطراب الجهاز العصبى والأمراض الجلدية والجيوب الأنفية، فى ظرف 45 دقيقة.



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