رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: منتخبنا الوطني لكرة اليد يستحق التكريم

الخميس 28/يناير/2021 - 11:31 ص
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
طالب الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بضرورة تكريم لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد، تقديرا لأدائهم المشرف في بطولة كأس العالم لكرة اليد، في نسختها السابعة والعشرين المقامة في مصر.

وقال النائب، في بيان له اليوم: "إذا كان أبطال المنتخب لم ينجحوا في التأهل للمربع الذهبي أمام منتخب الدنمارك، إلا أن أدائهم كان فوق العادة ونال إعجاب الجميع"، مشيرا إلى أنهم نجحوا في إمتاع الجماهير المصرية خلال مشوارهم في البطولة، بالرغم من عدم الوصول إلى المربع الذهبي.

وتابع حسين: "منتخبنا الوطني لعب مباراة بندية مع بطل العالم، واستطاع أن يحافظ على التوازن في المباراة وتأرجحت النتيجة بين الفريقين، إلا أنه لم يحالفنا الحظ وحصلنا على المركز السابع عالميا في كرة اليد".

وطالب أمين سر لجنة المقترحات والشكاوى، وزارة الشباب والرياضة، واتحاد كرة اليد، بتكريم يليق بأبطال منتخبنا الوطني لكرة اليد، تقديرا للأداء البطولي، في مباريات كأس العالم لليد، ورفعهم اسم مصر عالميا في كرة اليد.

موضوعات متعلقة

الطبيب المتحرش بالفنانين يعترف: أعاني من اضطرابات في الميول الجنسية

إحباط محاولة قتل الرئيس التونسى بمادة الريسين السامة

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

الدليل على ملابسها.. تفاصيل محاولة اغتصاب فنانة داخل شقتها بالجيزة

الصور

image description

أسيوط تحتفل باليوم الوطني للبيئة بحملة تشجير وغرز شتلات مثمرة

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية الرئيسي بحي شرق

image description

«إيناكتس أسيوط» لأول مرة في نهائيات مسابقة الإعلاميين العرب بدبي

image description

«التضامن» و«الهلال الأحمر» تهنئان مديرية أمن دمياط بعيد الشرطة

image description

تحسن 2150 حالة عزل منزلي وتحويل 115 للمستشفيات بالدقهلية

الأكثر قراءة

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

لوزنها الزائد.. طفلة تشنق نفسها فى الجيزة

حقيقة اتهام اليوتيوبر أحمد حسن لفتاة باستدراجه إلى شقتها بالهرم

الدليل على ملابسها.. تفاصيل محاولة اغتصاب فنانة داخل شقتها بالجيزة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

قبل الامتحانات.. معلومات عن بنك المعرفة للمرحلة الثانوية 2021

«بدر الذئب» و«خلية النحل» ظاهرتان فى السماء اليوم

اكتشاف مدينتين عمرهما 4 آلاف عام وسط الصين

دمية من الصوف لبيرني ساندرز تجمع 40 ألف دولار لجمعية خيرية

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

انطلاق قوافل المسرح المتنقل بقرى شرق الدلتا

صياد فيلم «صغيرة على الحب» فى أول حوار صحفى: السندريلا بكت بسبب قسوة تدريباتى

اليوم.. حفل إطلاق كتاب «استديو الممثلين» للفنان حسام داغر

اليوم.. افتتاح معرض «حقول السماء» للفنان إبراهيم خطاب