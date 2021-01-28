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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

حجز صاحب محل يوزع الانترنت بدون ترخيص في البساتين

الخميس 28/يناير/2021 - 11:28 ص
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الخميس، بحجز صاحب محل لقيامة بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص، على ذمة التحريات والتحفظ على الأجهزة المضبوطه.

وردت معلومات لضباط قسم مباحث المصنفات الفنية مفادها قيام صاحب محل لتوزيع الإنترنت الكائن زهراء المعادي بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لتوزيع الإنترنت للمقيمين بالمنطقة المحيطة بالمحل ملكه مقابل اشتراك نقدي شهري.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه حال تواجده بالمحل المشار إليه، وعثر بحوزته على جهاز كمبيوتر " لاب توب " يحوي مجموعة من البرامج المقلدة والمنسوخة لشركات عالمية تستخدم في الإدارة والتحكم في منظومة توزيع الإنترنت، 12 جهاز راوتر نت، 6 أجهزة راوتر واى فاى تستخدم في استقبال الإنترنت، جهاز سويتش عمومي لتوزيع الإنترنت، 10 أجهزة سويتش لتوزيع الإنترنت، كارت ذاكرة " فلاشة " محمل عليها شفرات لفتح القنوات الفضائية المشفرة، 2 اريال هوائي لاستقبال إشارة الواى فاى، 25 دفتر تحصيل نقدية من المشتركين، كمية من الأسلاك التي تستخدم في التوصيلات.

وبمواجهته بالتحريات أيدها، وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد إنشاء منظومة لتوزيع الإنترنت لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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