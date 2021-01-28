حجز صاحب محل يوزع الانترنت بدون ترخيص في البساتين
الخميس 28/يناير/2021 - 11:28 ص
نجلاء رفاعيطباعة
أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الخميس، بحجز صاحب محل لقيامة بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص، على ذمة التحريات والتحفظ على الأجهزة المضبوطه.
وردت معلومات لضباط قسم مباحث المصنفات الفنية مفادها قيام صاحب محل لتوزيع الإنترنت الكائن زهراء المعادي بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لتوزيع الإنترنت للمقيمين بالمنطقة المحيطة بالمحل ملكه مقابل اشتراك نقدي شهري.
وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه حال تواجده بالمحل المشار إليه، وعثر بحوزته على جهاز كمبيوتر " لاب توب " يحوي مجموعة من البرامج المقلدة والمنسوخة لشركات عالمية تستخدم في الإدارة والتحكم في منظومة توزيع الإنترنت، 12 جهاز راوتر نت، 6 أجهزة راوتر واى فاى تستخدم في استقبال الإنترنت، جهاز سويتش عمومي لتوزيع الإنترنت، 10 أجهزة سويتش لتوزيع الإنترنت، كارت ذاكرة " فلاشة " محمل عليها شفرات لفتح القنوات الفضائية المشفرة، 2 اريال هوائي لاستقبال إشارة الواى فاى، 25 دفتر تحصيل نقدية من المشتركين، كمية من الأسلاك التي تستخدم في التوصيلات.
وبمواجهته بالتحريات أيدها، وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد إنشاء منظومة لتوزيع الإنترنت لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وردت معلومات لضباط قسم مباحث المصنفات الفنية مفادها قيام صاحب محل لتوزيع الإنترنت الكائن زهراء المعادي بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لتوزيع الإنترنت للمقيمين بالمنطقة المحيطة بالمحل ملكه مقابل اشتراك نقدي شهري.
وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه حال تواجده بالمحل المشار إليه، وعثر بحوزته على جهاز كمبيوتر " لاب توب " يحوي مجموعة من البرامج المقلدة والمنسوخة لشركات عالمية تستخدم في الإدارة والتحكم في منظومة توزيع الإنترنت، 12 جهاز راوتر نت، 6 أجهزة راوتر واى فاى تستخدم في استقبال الإنترنت، جهاز سويتش عمومي لتوزيع الإنترنت، 10 أجهزة سويتش لتوزيع الإنترنت، كارت ذاكرة " فلاشة " محمل عليها شفرات لفتح القنوات الفضائية المشفرة، 2 اريال هوائي لاستقبال إشارة الواى فاى، 25 دفتر تحصيل نقدية من المشتركين، كمية من الأسلاك التي تستخدم في التوصيلات.
وبمواجهته بالتحريات أيدها، وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد إنشاء منظومة لتوزيع الإنترنت لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.