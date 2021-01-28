حي شرق مدينة نصر يغلق عددا من «السناتر» التعليمية

تابع العميد أحمد أنور، رئيس حي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة، بالتنسيق مع إدارة الإزالات والمحلات أعمال غلق وتشميع بالعقار رقم 92 شارع حسن المأمون وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.كما أغلق الحي" سنترا" تعليميا في شارع سامى عبد الرازق متفرع من شارع حسنين هيكل، وتم تشميعه وذلك لإدارته بدون ترخيص، كما تم غلق وتشميع مكتب "اكس جين" في شارع محمد حسنين هيكل وذلك لإدارته بدون ترخيصكما تابع رئيس حي شرق مدينة نصر بالتنسيق مع إدارة الإزالات، إزالة أعمال إنشائية مخالفة بالعقار رقم 92 شارع حسن المأمون، ويجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.