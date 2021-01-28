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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تفاصيل البرامج المقترحة للجامعة الأهلية ببني سويف

الخميس 28/يناير/2021 - 11:24 ص
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
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استعرض الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، خلال ترأسه مجلس الجامعة، البرامج المقترحة الخاصة بالجامعة الأهلية بعد دراسة مجالات العمل المستقبلية واحتياجات إقليم شمال الصعيد ودراسة الجدوى الاقتصادية للبرامج.

وأوضح رئيس الجامعة، أن البرامج المقترحة تشمل برنامج الطب، وبرنامج طب وجراحة الاسنان وبرنامج العلاج الطبيعي، وبرنامج دكتور الصيدلة بكلية الصيدلة، وبرامج هندسة الميكاترونيات والأتمتة الصناعية، وهندسة الموارد المائية والبيئة، وهندسة الطاقة الجديدة والمتجددة، وهندسة التشييد والإنشاءات المتخصصة، والتصميم المعماري والعمارة الرقمية، وهندسة الإلكترونيات واتصالات الفضاء، وهندسة الطيران بكلية الهندسة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأضاف حسن، أن البرامج تشمل برنامج أيضا إدارة البرمجيات وتحليل البيانات الضخمة، وهندسة الذكاء الاصطناعي، وهندسة الأمن السيبراني، وهندسة الوسائط المتعددة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وبرامج جيولوجيا البترول والتعدين، وعلوم وتكنولوجيا النانو، والكيمياء الحيوية، وإدارة موارد المياه والبيئة والتغيرات المناخية بكلية العلوم، وبرامج المحاسبة والتسويق ونظم المعلومات، ونظم معلوماتية الأعمال، والتأمين وإدارة المخاطر المالية بكلية العلوم الإدارية الرقمية، وبرامج الترجمة التحريرية والفورية واللغة الكورية واللغة الصينية، وتصميم الوسائط الرقمية والمرئية والبث الرقمي، والإدارة الإلكترونية للمنشآت السياحية والفندقية بكلية اللغات والعلوم الإنسانية، بالإضافة الى برنامج الإنتاج التليفزيوني والسينما والإعلام بكلية الاعلام الرقمي وفنون الاتصال.

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