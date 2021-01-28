بعد أزمة قصيدة أردوغان.. وزير الخارجية الإيراني يزور تركيا

يتوجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إلي تركيا في زيارة رسمية غدًا الجمعة.وذكرت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، أنه من المتوقع في إطار الزيارة، بحث العلاقات الثنائية بجميع جوانبها، فضلًا عن تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.جدير بالذكر أن العلاقات الإيرانية التركية شهدت في أواخر عام 2020، توترًا كبيرًا وذلك بسبب القصيدة التي ألقاها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة الأذربيجانية باكو، وأثارت غضب الرأي العام الإيراني.وفي ذلك الوقت خرج وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ودعا نظيره الإيراني ألا ينسى أن تركيا وقفت إلى جانب إيران في أيام الشدائد حينما أدار الجميع ظهورهم لها.