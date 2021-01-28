«الشرقية» تتصدى لبناء بدون ترخيص على أرض زراعية

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تمكنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم من فك شدة خشبية لسقف الدور الرابع دون الحصول على ترخيص على مساحة 175م مترا بنطاق الوحدة المحلية بصفط زريق، وتم ضبط المخالف وعرضه على النيابة العسكرية.ووجه المحافظ رؤساء المراكز بالتعاون مع الأجهزة الأمنية فى تكثيف الضربات المتلاحقة للمتعدين على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة على مستوى المحافظة وإحالة المخالفين إلى محاكمات عسكرية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي.