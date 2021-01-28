غلق وتشميع 11«سنتر» للدروس الخصوصية بالبحيرة

قال ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أن اللجان المشكلة على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن طبقا لقرار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أجرت مرورا على كافة المراكز و" السناتر" التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.واسفر المرور على مراكز الدروس الخصوصية بنطاق منطقة التمليك بالإدارة التعليمية بندر كفر الدوار، عن إغلاق 6 مراكز للدروس والتشميع بالشمع الأحمر من قبل مجلس المدينة، وجميعهم من خارج التربية والتعليم.كما تم المرور علي مقار الدروس الخصوصية بنطاق قري سمخراط، وعرفان، وتم غلق مقرين بالإدارة التعليمية بالرحمانية، وتم غلق وتشميع 3 مقرات بالإدارة التعليمية بمركز كوم حمادة.