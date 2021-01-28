19 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في روسيا، اليوم الخميس، عن تسجيل 19 ألفًا و138 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 2897 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 3 ملايين و793 ألفًا و810 إصابات في 85 إقليمًا في عموم روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية.وجاء في بيان لمقر العمليات كان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات، حيث بلغ 2897، ووفاة 62 حالة، ثم مدينة سان بطرسبورج بعدد 2128، فيما سجلت ضواحي موسكو 939 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وقال البيان: "إنه غادر 26 ألفًا و775 شخصًا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 3 ملايين و229 ألفًا 258 شخصًا"، فيما تم تسجيل 575 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، بإجمالي عدد وفيات بلغ 71 ألفًا و651 شخصا.وبدأت في روسيا، في الخامس من ديسمبر، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.