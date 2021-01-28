رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

19 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا

الخميس 28/يناير/2021 - 11:28 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في روسيا، اليوم الخميس، عن تسجيل 19 ألفًا و138 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 2897 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 3 ملايين و793 ألفًا و810 إصابات في 85 إقليمًا في عموم روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان لمقر العمليات كان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات، حيث بلغ 2897، ووفاة 62 حالة، ثم مدينة سان بطرسبورج بعدد 2128، فيما سجلت ضواحي موسكو 939 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال البيان: "إنه غادر 26 ألفًا و775 شخصًا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 3 ملايين و229 ألفًا 258 شخصًا"، فيما تم تسجيل 575 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، بإجمالي عدد وفيات بلغ 71 ألفًا و651 شخصا.

وبدأت في روسيا، في الخامس من ديسمبر، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة تصل إلى بيروت برفقة مساعدات مواجهة كورونا (صور)

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

الطبيب المتحرش بالفنانين يعترف: أعاني من اضطرابات في الميول الجنسية

إحباط محاولة قتل الرئيس التونسى بمادة الريسين السامة

الصور

image description

أسيوط تحتفل باليوم الوطني للبيئة بحملة تشجير وغرز شتلات مثمرة

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية الرئيسي بحي شرق

image description

«إيناكتس أسيوط» لأول مرة في نهائيات مسابقة الإعلاميين العرب بدبي

image description

«التضامن» و«الهلال الأحمر» تهنئان مديرية أمن دمياط بعيد الشرطة

image description

تحسن 2150 حالة عزل منزلي وتحويل 115 للمستشفيات بالدقهلية

الأكثر قراءة

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

لوزنها الزائد.. طفلة تشنق نفسها فى الجيزة

حقيقة اتهام اليوتيوبر أحمد حسن لفتاة باستدراجه إلى شقتها بالهرم

الدليل على ملابسها.. تفاصيل محاولة اغتصاب فنانة داخل شقتها بالجيزة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

قبل الامتحانات.. معلومات عن بنك المعرفة للمرحلة الثانوية 2021

«بدر الذئب» و«خلية النحل» ظاهرتان فى السماء اليوم

اكتشاف مدينتين عمرهما 4 آلاف عام وسط الصين

دمية من الصوف لبيرني ساندرز تجمع 40 ألف دولار لجمعية خيرية

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

انطلاق قوافل المسرح المتنقل بقرى شرق الدلتا

صياد فيلم «صغيرة على الحب» فى أول حوار صحفى: السندريلا بكت بسبب قسوة تدريباتى

اليوم.. حفل إطلاق كتاب «استديو الممثلين» للفنان حسام داغر

اليوم.. افتتاح معرض «حقول السماء» للفنان إبراهيم خطاب