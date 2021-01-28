حبس عاطلين لحيازتهما 40 ألف جنيه مزورة بالإسكندرية

قرر المستشار محمد بلبع، رئيس محكمة جنح المنتزه أول بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بتزوير وترويج عملات ورقية مزيفة، عبارة عن 40 ألف جنيه مصرى و3700 دولار، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين بمزاولة نشاطهما في الاتجار بالعملات المزورة المصرية والأجنبية وتروجها بالأسواق.تم اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور وعمل كمين وألقي القبض على كل من المتهمين أيمن محمد العزب، 45 سنة، عاطل، مقيم بمنطقة المندرة دائرة المنتزة ثان، وله معلومات جنائية مسجلة، وحسين علي مصطفي، 44 سنة، عاطل، مقيم بمنطقة المندرة دائرة قسم شرطة المنتزه ثان، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على مبلغ 40 ألف جنيه مصري فئة المائة جنيه و3700 دولار أمريكي فئة المائة مزورة، وبمواجهتهما اعترفوا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار بها وترويجها، وأضافوا أنهما في طريقهما لتسليم المضبوطات إلى أحد الأشخاص يدعى عبدلله إسماعيل، لتسهيل عملية الترويج، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لاستكمال التحقيقات.