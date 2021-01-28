«القاهرة» تناقش سبل استثمار كورنيش المقطم سياحيا

ناقشت محافظة القاهرة سبل استغلال منطقة كورنيش المقطم كاستثمار سياحي، بعد تطويره ورفع كفائته بما يتسق مع روح التطويرات التي تقوم بها المحافظة.وأعلنت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة، بحث كيفية استغلال هذا المكان الاستغلال الأمثل ووجهت بضرورة الاستفادة قدر الإمكان من الموقع أو استثماره سياحيًا ليعود بإضفاء مظهر راق وجمالي، يستفيد ويتمتع به المواطن، ما يعود بالنفع العام على الدولة والجذب السياحي.كان قد أعلن محافظ القاهرة عن مواصلة المحافظة في إقامة المشروعات التنموية بمختلف أنحاء المحافظة للاستثمار فيها حسب أجندة عمل محافظة القاهرة.