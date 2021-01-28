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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

لماذا تصدرت الفنانة سمية الخشاب محرك البحث جوجل؟

الخميس 28/يناير/2021 - 11:33 ص
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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تصدرت الفنانة سمية الخشاب محرك البحث جوجل بعدما أزالت قناع شهرزاد عن وجهها، فى البرنامج العالمي بصيغته العربية "The Masked Singer- إنت مين؟"، المذاع على قناة "MBC مصر".


"تجربة حلوة"

وكانت سمية تقول في الفيديو الذي نشرته على "إنستجرام": "كانت تجربة كانت حلوة جدا وسعدت جدا بها، وبشكر قناة mbc مصر على هذا البرنامج الجميل، وكل فريق العمل وكل من ساهم فى نجاح البرنامج".

واستكملت: "سعدت بشخصية شهرزاد، وشعرت من كثرة تعلق بها بأنها شخصية حقيقية، والتجربة أسعدتني".


"المنافسين"

تنافس في هذه الحلقة على المسرح كل من الطاووس، كوبرا، شيتا، شهرزاد، والذئب، وفي نهايتها كشفت الفنانة المصرية ​سمية الخشاب​ عن هويتها، وهي التي كانت متخفية بثوب شهرزاد، إثر حصولها على أقل نسبة تصويت من الجمهور والمحققين.


"المحققين"

لجنة المحققين تتألف من النجوم الأربعة ​سيرين عبدالنور​، ​مهند الحمدي​، ​حسن الرداد​، و​قصي خولي، وقد تمكن الحمدي من معرفة هوية شهرزاد قبل رفعها القناع والكشف عن شخصيتها.

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