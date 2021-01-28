تراجع جديد لسعر الليرة التركية

وصل سعر صرف الدولار الأمريكي في الأسواق المصرفية التركية، اليوم الخميس، إلى 7.41 ليرة تركية، مرتفعًا من 7.37 ليرة كان قد سجلها بالأمس.كما سجل اليورو 8.97 ليرة تركية، مرتفعًا من 8.96 ليرة يوم أمس، وارتفع سعر جرام الذهب من 437 ليرة إلى 438 ليرة، وفق ما نشره موقع تركيا الآن.من جهة، أعلنت الخزانة التركية، الأربعاء الماضي، عن اقتراض 3.5 مليار دولار من إصدار سندات دولية على شريحتين، وتلقت طلبًا يتجاوز 15 مليار دولار.وأضافت أن العائد على الشريحة لأجل 5 أعوام 4.90 %، فيما بلغ العائد على الشريحة لأجل 10 أعوام 5.95%.