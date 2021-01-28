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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إقامة حديقة مركزية مجانية للمواطنين فى كفرالشيخ

الخميس 28/يناير/2021 - 11:33 ص
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، موقع إنشاء الحديقة المركزية المجانية على مساحة كيلو من ميدان الملك عبدالله "النسر" حتى موقف كفرالشيخ الجديد، مساهمة مجتمعية من الشركة الوطنية "استادات".

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافى، السكرتير العام للمحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة العاصمة، وأحمد الصاوي، مسئول الشركة الوطنية بكفرالشيخ "استادات".

وقال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إن الحديقة الجارى إنشاؤها حديقة مجانية عامة لكل أهالي المحافظة، ومقامة على مساحة كيلو، وتضم مساحات خضراء، وألعاب أطفال على أحدث طراز، وبرجولات، كما سيتم إنشاء منافذ متحركة لبيع المشروبات والمأكولات لإتاحة فرص عمل للشباب.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم بدء أعمال الإنشاء خلال أيام، ليتردد عليها المواطنون قبل موسم الربيع المقبل، مؤكدًا أن مدة العمل بالمشروع 3 أشهر، كما وجه بتطوير حديقة صنعاء وحديقة الحيوان، مشددًا على عدم رفع تذكرة الدخول للحديقتين مع الحفاظ على المساحات الخضراء بهما.

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