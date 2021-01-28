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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تحقيقات موسعة في اتهام مطرب شعبي لشاب وزوجته بتصويره بقميص نوم

الخميس 28/يناير/2021 - 11:15 ص
تيك توك
تيك توك
ندى حمدي
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تجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في اتهام مطرب شعبي على "تيك توك" لشاب وزوجته باستدراجه إلى فيلا وتصويره مرتديا قميص نوم حريمي وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة.

وكشفت التحريات أن المجني عليه مطرب "تيك توك" يدعى "أحمد.ح" وشهرته "اللمبي" كما أنه يتشابه اسمه مع يوتيوبر آخر شهير.

وقال المجني عليه في بلاغه، إنه تعرف على فتاة عن طريق "فيس بوك"، ونشأت بينهما علاقة غير شرعية، وانفصل عنها، وأفاد بأنها اتصلت به، وطلبت منه الحضور والغناء في عيد ميلادها، واصطحبته إلى فيلا في هضبة الأهرام، وما إن وصل، فوجئ بشاب وفتاة تعدوا عليه بالضرب وأوثقوه بالحبال وأكرهوه على توقيع إيصالات أمانة واحتجزوه لمدة يومين.

وتمكنت الشرطة من القبض على المتهمين وهم، فتاة ثلاثينية سبق اتهامها فى قضايا آداب، وشاب سابق اتهامه فى قضايا مخدرات، وصديقتهما.

وكشفت التحريات، أن مقدم البلاغ، سبق وأن هدد المتهمة بنشر صور خاصة تجمعهما قبل زواجها، وعندما أخبرت زوجها، طلب منها استدراجه للفيلا الخاصة بهما، وفور وصوله هدداه وأجبراه على ارتداء ملابس نسائية وصوراه في أوضاع مخلة لابتزازه بها.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وعثر بحوزتهم على ضبط هاتفه المحمول والإيصالات التي وقعها، فضلا عن هاتف المتهمة، يتضمن فيديو للمجني عليه، مرتديا قميص نوم، وفيديو آخر أثناء تقييده.

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