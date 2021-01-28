الهند توجه ضربة قوية للصين عبر «تيك توك»

يخطط تطبيق "تيك توك" الصيني الشهير للتسجيلات المصورة القصيرة لتقليص قوته العاملة في الهند، بعد أن محاه مئات الملايين من مستخدميه، امتثالًا لحظر حكومي على عشرات التطبيقات الصينية وسط مواجهة عسكرية بين البلدين، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".وقال، بيان "تيك توك": "نظرًا لقلة ردود الفعل من الحكومة حول كيفية حل هذه المشكلة في الأشهر السبعة اللاحقة، فقد قررنا ببالغ الحزن تقليص قوتنا العاملة في الهند".لم يذكر البيان تفاصيل، لكن تقارير إعلامية تقول إن الشركة لديها أكثر من 2000 موظف في الهند، وأعربت عن أملها في أن تتاح لها فرصة لإعادة إطلاق تيك توك في الهند لدعم مئات الملايين من المستخدمين والفنانين ورواة القصص والمعلمين وفناني الأداء.وأعلنت الحكومة الهندية عن حظر 59 تطبيقًا صينيًا، بما في ذلك تيك توك، التي تديرها شركة الإنترنت الصينية "بايت دانس"، في يونيو مع تدهور علاقاتها مع الصين، وقالت إن التطبيقات "تمس سيادة وسلامة الهند".بينما تقول الصين إن نيودلهي تستخدم الأمن القومي كذريعة لحظر تطبيقات الهاتف المحمول الصينية، وفق "أسوشيتد برس".