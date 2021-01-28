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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تخصيص قطعة أرض لإنشاء كنيسة بالفشن الجديدة في بني سويف

الخميس 28/يناير/2021 - 11:14 ص
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
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قال نيالأنبا إسطفانوس، أسقف ببا والفشن وسمسطا ببني سويف، إنه التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة وتم خلال اللقاء مناقشة بعض الأمور الإدارية والرعوية، وقدم البابا التهنئة وبارك على تخصيص قطعة أرض بمدينة الفشن الجديدة بطريق أسيوط الغربي لإنشاء كنيسة عليها.

وأضاف الأنبا إسطفانوس، أن هيئة المجتمعات العمرانية وافقت على تخصيص قطعة أرض على مساحة 2295 مترا مربعا بمدينة الفشن الجديدة لإقامة كنيسة عليها، موجهًا الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ومحافظ بني سويف والقيادات الأمنية والتنفيذية على التخصيص، مشيدا بمناخ الوحدة الوطنية الذي تعيش بلادنا الحبيبة مصر في ظل رئاسة الرئيس السيسي، والذي ترجم أجواء المواطنة على أرض الواقع فعليا".

وتابع: نصلي من أجل أن يحفظ الله مصرنا الحبيبة ورئيسها وجيشها وشرطتها من كل سوء ويكلل الله جهود الرئيس للارتقاء ببلادنا الغالية مصر إلي مصاف الدول المتقدمة".

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