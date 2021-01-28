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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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قناة الزمالك تعلن إغلاق ملف احتراف مصطفى محمد نهائيا
الخميس 28/يناير/2021 - 11:11 ص
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أعلنت قناة الزمالك، عن قرار اللجنة المؤقتة التي تدير النادي بإغلاق ملف احتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بشكل نهائي.
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