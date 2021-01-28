«فقيد الشرقية» يقود للعثور على «قتيل ترعة الإسماعيلية».. وهذا سر الخاتم

عثرت قوات الإنقاذ النهري وفرق الغواصين، على جثمان شاب بترعة الإسماعيلية، متوفى جنائيا، وذلك أثناء البحث عن جثمان فقيد الشرقية الشاب محمد السيد محمد، والذي يجرى البحث عن جثمانه المفقود في البحر منذ مدة تجاوزت الـ 20 يوما.تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، يفيد بالعثور على جثمان الشاب محمد مجدي، 23 عاما، من مدينة شبرا بمحافظة القاهرة، والمفقود منذ شهر ونصف، بعد أن خرج من المنزل لزيارة أحد الأقارب بمركز مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، ولم يعد.وأثناء البحث عن جثمان فقيد الشرقية، تم العثور على جوال مغلق وعند فتحه فوجئوا بجثمان متعفن مكبل اليدين ومكمم الفم ويرتدي ملابسه كاملة، فقاموا بإخراجه ومراجعة بلاغات الاختفاء والتغيب، وتم نشر صورة قميص كان يرتديه فتعرف بعض أصدقاء المجني عليه عليه، وأنه يخص صديقهم فقاموا بدورهم بابلاغ أسرته الذين طلبوا رؤية الجثمان، وبالفعل تعرفت عليه والدته رغم تعفن وتشوه جثته تماما من ملابسه وخاتم كانت قد أهدته إياه.وتم تحرير المحضر اللازم، وصرحت النيابة العامة بالدفن.