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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس طفل سرق معاقا في كفر الشيخ

الخميس 28/يناير/2021 - 11:11 ص
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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أمرت نيابة مركز كفر الشيخ بحبس "أحمد.ف.ع" 16 عاما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة سرقة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويدعى "رشاد.ت" المقيم بقرية روينة التابعة لمركز كفرالشيخ.

وكانت مباحث كفر الشيخ برئاسة النقيب عمرو عوض، رئيس مباحث المركز، قد قامت بإلقاء القبض على المتهم، وقامت بتحرير المحضر اللازم وتحويله للنيابة العامة لاتخاذ للتحقيق في الواقعة.

وكان رشاد تاج الدين، أحد أهالي قرية روينة التابعة لمركز كفر الشيخ والمصاب بشلل نصفي، قد تعرض للسرقة على يد أحد أهالي القرية ممن تجردوا من إنسانيتهم، فاستغل السارق عدم قدرته على الحركة للحاق، وسرقه في وضح النهار.

ويسرد رشاد تاج الدين لـ"الدستور" كواليس الجريمة التي تعرض لها خلال حديثه قائلا: تعرضت لشلل نصفي منذ صغري، ومن وقتها وأنا لا أقوى على الحركة نهائيا، وأصبحت من وقتها حبيس المنزل وليس لي مصدر دخل، ففكرت في إنشاء محل ملابس صغير حسب إمكانياتي لكي أستطيع أن أوفر نفقاتي، ولكن للأسف ذات يوم وأنا في المحل دخل على أحد الشباب بالقرية وفتح "درج المكتب" الذي أضع فيه المال وأخذ مبلغ مقداره 11 ألف جنيه كنت سأشتري بهم بضاعة جديدة للمحل وفر هاربا.

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