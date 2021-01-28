أسرة «من أجل مصر» بهندسة حلوان تنظم ندوة للربط بين التدريب وسوق العمل

نظمت أسرة "من أجل مصر" بكلية الهندسة بجامعة حلوان، بالتعاون مع الشركات المتخصصة فى مجالات التدريب، ندوة أون لاين للربط بين التدريب الرقمي وسوق العمل.وجمعت الندوة نخبة من خريجي كليات الهندسة بأقسامها المختلفة، وطلاب السنوات النهائية، وذلك للتعريف بمجالات سوق العمل المختلفة ومتطلباته.أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور أحمد الجارحي عميد الكلية، وإشراف المهندس سامح شريف المدرس المساعد بالكلية، وياسر الجبالي مسئول الأسرة ومدير رعاية الشباب بالكلية.وأوضح عميد الكلية، أن الندوة هدفت إلى ربط الخريج بسوق العمل وتعريفه بمستحدثات السوق الحالية واحتياجاته وعمل بيان بمتغيرات ومتطلبات سوق العمل، ومن ثم معرفة الطالب بأهم المتطلبات التى يجب التركيز عليها لزيادة فرصه في الحصول على وظيفة عمل متميزة مرتبطة بما تم التدريب عليه وتعلمه خلال الدراسة وأثناء فترات الإجازات المختلفة، بجانب إحداث عامل الربط بين الطالب ومستجدات السوق بهدف تقليص الفجوة بين الجانب النظرى والعملي، والتي تعد من أولويات أسرة من أجل مصر.وأشار إلى أنه تم التواصل بين الهيئات والشركات المختلفة والتي من شأنها توفير فرص تدريب للطلاب باختلاف الأقسام العلمية ومن ثم إتاحة فرص تدريب متنوعة ومختلفة للقسم العلمي الواحد.وتهدف الأسرة إلي الاستفادة من اهتمام الدولة بالتحول الرقمي فى كافة المجالات وإتاحة الفرص للربط والتواصل الدائم بين الطالب والشركات والهيئات والمؤسسات المختلفة ولاشك أنها أصبحت فرصة لتعليم الطالب بعض قدرات ومتطلبات سوق العمل مثل التعلم على لغات البرمجة المختلفة وبرامج المحاكاة وبرامج التصميم المختلفة، بجانب تعليم طلاب المراحل المختلفة والأقسام العلمية المختلفة كل المهارات العلمية التي من شأنها الدفع بخريج قوي من الناحيتين النظرية والعملية.