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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

مصر ترسل 31 طن أدوية وألبان أطفال إلى لبنان

الخميس 28/يناير/2021 - 11:23 ص
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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وزيرة الصحة: استمرار الجسر الجوي لمساعدة لبنان في مواجهة جائحة كورونا

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور حمد حسن، وزير الصحة اللبناني، مؤتمرًا صحفيًا، بمطار رفيق الحريري الدولي، وذلك عقب وصول الوزيرة إلى المطار، صباح اليوم الخميس، في زيارة إلى دولة لبنان الشقيقة وتسليمها 3 شحنات من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وألبان الأطفال إلى نظيرها اللبناني.

وأكدت زايد، خلال كلمتها، أن زيارتها اليوم محملة برسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، وكذلك الدكتور أحمد أبوالغيط، أمين جامعة الدول العربية، إلى الشعب اللبناني الشقيق، كما لفتت إلى أن الجسر الذي الجوي الذي بدأ مع أحدث مرفأ بيروت في أغسطس الماضي سيظل مفتوحًا بين البلدين لدعم المنظومة الصحية، وتلبية أي احتياجات للدولة الشقيقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت الوزيرة أن الشحنات التي قامت بتسليمها وصلت على متن 3 طائرات عسكرية تشمل 16 طنًا من ألبان الأطفال، بالإضافة إلى شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية بلغت 15 طنا، تضم مستلزمات وقائية مثل ماسكات جراحية وجوانتيات ونظارات حماية، وجاون وغيرها، وأدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا، بالإضافة إلى شحنة مقدمة من جامعة الدول العربية تشمل 7.5 طن من الأجهزة طبية، وذلك لدعم القطاع الصحي بدولة لبنان خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى التنسيق الدائم والمستمر بين وزارة الصحة والقوات المسلحة المصرية، حيث يتم إرسال تلك الشحنات على متن طائرات عسكرية.

من جانبه، وجه الدكتور حمد حسن، وزير الصحة اللبناني، باسم المجتمع اللبناني الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمصريين الأشقاء على الدعم المتواصل من جمهورية مصر العربية منذ حادث مرفأ بيروت، مؤكدًا أن زيارة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، هي موقف وإنساني وأخوي بكل أبعاده، وتعبر عن شعورها بالمسئولية تجاه البلدان العربية.

وأشار وزير الصحة اللبناني إلى أن لبنان يمر بأوقات عصيبة وظروف استثنائية، ولكن يمكننا تخطيها من خلال التكاتف الذي نشهده بين الدول العربية والعمل سويًا لمواجهة جائحة فيروس كورونا، لافتًا إلى الدعم الدائم الذي يشهده بيروت من الأشقاء العرب وعلى دولة مصر الشقيقة.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وصلت، صباح اليوم الخميس، إلى مطار رفيق الحريري الدولي، في زيارة إلى دولة لبنان الشقيقة على رأس وفد من الوزارة، برفقة شحنات من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وألبان الأطفال، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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